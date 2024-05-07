تراند اليوم : شاهد.. الدبابات الإسرائيلية تقتحم معبر رفح الفلسطيني

صحيفة الخليج 365: اقتحمت الدبابات الإسرائيلية معبر رفح، صباح اليوم الثلاثاء، ورفعت العلم الإسرائيلي.

توقف المساعدات

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن هيئة المعابر في غزة، بأن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دبابات إسرائيلية أثناء اقتحامها معبر رفح.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات إسرائيلية باتت تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

معبر كرم أبو سالم

وقال الجيش الإسرائيلي إن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر، مضيفا أن القوات الخاصة تمشط المنطقة.

وكانت الدبابات الإسرائيلية توغلت في مدينة رفح، فجر الثلاثاء، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها. وأكدت القوات الإسرائيلية أنها مستمرة بالهجوم الذي هددت به المدينة منذ فترة طويلة.