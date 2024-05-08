تراند اليوم : مقتل رجل أعمال روسي يحمل جواز إسرائيلي في مصر

صحيفة الخليج 365: أكدت مصادر أمنية مصرية أن رجل أعمال إسرائيلي يدعى زيف كيبار قتل في منطقة سموحة بالإسكندرية شمال مصر، فيما لم يعرف هوية القتلة ودوافعهم.

وأفادت المصادر بأن الضحية كان يعمل مديرا لإحدى الشركات العاملة في مجال تصدير الفواكه والخضروات.

وتشير المعلومات إلى أن رجل الأعمال المقتول روسي يحمل جواز سفر إسرائيلي، ويعيش في الإسكندرية برفقة أسرته، منذ عام 2015.

‏وتحقق السلطات المصرية حاليا لمعرفة ملابسات الواقعة وتفاصيلها وبحث علاقات رجل الأعمال المقتول لتحديد هوية الجناه ودوافع ارتكابهم الجريمة.