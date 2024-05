شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. انطلاق فعاليات ملتقى المهارات والتدريب "وعد" والان نبدء بالتفاصيل

فرص تدريبية

برعايةٍ كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة #مكة_المكرمة ، ينطلق ملتقى المهارات والتدريب "وعد" :



🗓️ الأربعاء 2024/5/8م

🕕 12 م - 10 م

📍جدة - فندق الريتز كارلتون

🔗 التسجيل || https://t.co/jpody0TKdJ#الحملة_الوطنية_للتدريب_وعد pic.twitter.com/4sv9fJq1v3 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 7, 2024

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، ملتقى المهارات والتدريب "وعد" بمحافظة جدة.وذلك بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، المشرف العام على وكالة الإمارة، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين ومجموعة من الخبراء والمختصين المهتمين في مجال المهارات والتدريب بمنطقة مكة المكرمة.وتم خلال الملتقى توجيه جزء من مخرجات الحملة الوطنية للتدريب ”وعد“ بتخصيص أكثر من 90 ألف فرصة تدريبية لأبناء وبنات المنطقة قدمتها 8 منشآت شريكة في حملة ”وعد“ الأربعاء 2024/5/8م12 م - 10 مجدة - فندق الريتز كارلتونالتسجيل || This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA)وتشير أرقام الحملة الوطنية للتدريب ”وعد“ والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تحقيق 1,007,000 فرصة تدريبية من أصل 1,155,000 فرصة مستهدفة بمعدل إنجاز يصل إلى 86%.ويعد الملتقى هو الأول من نوعه في منطقة مكة المكرمة، وقد تضمن مجموعة من المبادرات الرائدة في مجال التدريب وتطوير المهارات، التي تم تصميمها لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمكينهم، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.كما شمل العديد من المبادرات والبرامج تتعلق بجانب التدريب وتطوير المهارات، والإرشاد المهني، والفرص التدريبية، وفرص تنمية وتطوير المهارات، وجلسة حوارية بعنوان التدريب التعاوني للطلاب.يذكر أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات المخصصة لتعزيز المهارات والتدريب عبر المناطق، وهو نتاج مخرجات الحملة الوطنية للتدريب ”وعد“، حيث انطلقت النسخة الأولى منه في عرعر ومن ثم الخبر، وحاليًا في محافظة جدة، على أن يستكمل جولاته الشاملة مستقبلاً جميع مناطق المملكة.