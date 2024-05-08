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تراند اليوم : أول رد من وزير التعليم بشأن استفسار مجلس الشورى حول المفاضلة وأولوية التعيين على الوظائف التعليمية

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صحيفة الخليج 365: قال وزير التعليم يوسف البنيان، أنه مع اعتماد المعايير المهنية و اشتراط تحقيقها للترشح للوظائف التعليمية بما يضمن أهلية المتقدم لها و مناسبته لممارسة مهنة التعليم.

جاء ذلك رداً على سؤال حول معايير المفاضلة في الدبلوم التربوي وعدم إيجاد بديل عنه و وضعه كأولوية أولى في التعيين على الوظائف التعليمية، طرح أثناء حضوره جلسة الشورى اليوم الأربعاء.

وأوضح البنيان، أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات و أن تكون الأولوية للترشيح معتمدة على تحقيق المعايير المهنية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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