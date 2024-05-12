شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. الرياض تحتضن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية