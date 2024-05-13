شكرا لقرائتكم خبر عن "الدليل الاسترشادي" يسهل الوصول لمحتوى القنوات الرقمية لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الحكومة الرقمية النسخة الثانية من الدليل الاسترشادي لإمكانية الوصول لمحتوى القنوات الرقمية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لتحقيق مستهدفات برنامج الشمولية الرقمية، ورفع إمكانية الوصول في الخدمات الحكومية الرقمية.
وذكرت الهيئة عبر حسابها على تطبيق إكس، أن الدليل يساعد على الامتثال لمعايير إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام المعتمدة من قبل اتحاد الشبكة العالمية w3c، وإرشادات الوصول إلى محتوى الويب WCAG 2.2 لتطبيقها في القنوات الرقمية السعودية.
- توفير الوصول المتكافئ إلى المعلومات والخدمات الرقمية الحكومية.
- تعزيز الأداء الرقمي الحكومي.
- 13 تقنية مساندة.
- أمثلة توضيحية لجميع معايير إمكانية الوصول الموجودة.
- إتاحة الخدمات وملاءمتها لخدمة جميع الفئات المستهدفة، ما يعزز تجربة المستفيدين في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية.
- امتثال الجهات الحكومية لمعايير الوصول الرقمي إلى محتوى الويب WCAG 2.2، ما يزيد نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية الرقمية.
- القطاع الخاص.
وذكرت الهيئة عبر حسابها على تطبيق إكس، أن الدليل يساعد على الامتثال لمعايير إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام المعتمدة من قبل اتحاد الشبكة العالمية w3c، وإرشادات الوصول إلى محتوى الويب WCAG 2.2 لتطبيقها في القنوات الرقمية السعودية.
الأهداف- تحسين تجربة المستفيد من الخدمات الرقمية الحكومية.
- توفير الوصول المتكافئ إلى المعلومات والخدمات الرقمية الحكومية.
- تعزيز الأداء الرقمي الحكومي.
أهم المخرجات- 86 معيارًا لإمكانية الوصول WCAG 2.2.
- 13 تقنية مساندة.
- أمثلة توضيحية لجميع معايير إمكانية الوصول الموجودة.
- إتاحة الخدمات وملاءمتها لخدمة جميع الفئات المستهدفة، ما يعزز تجربة المستفيدين في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية.
الأثر
- امتثال الجهات الحكومية لمعايير الوصول الرقمي إلى محتوى الويب WCAG 2.2، ما يزيد نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية الرقمية.
الجهات المستفيدة- الجهات الحكومية.
- القطاع الخاص.