كيف تستفيد من خدمات البورصة العقارية بصفتك وكيلًا؟ العدل تجيب

الخطوات

قدمت وزارة العدل خطوات الاستفادة من خدمات البورصة العقارية بصفتك وكيلًا.ونشرت الوزارة عبر حسابها على تطبيق إكس، فيديو تعريفيًا عن خطوات الاستفادة من الخدمة، مؤكدة أن خدمات وزارة العدل الإلكترونية تغنيك عن زيارة المقرات العدلية، وتتيح لك الخدمة في مكانك.- تسجيل الدخول إلى منصة البورصة العقارية Srem.moj.gov.sa، عبر النفاذ الوطني.- اختيار الوكالات العقارية من قائمة الخدمات. خطوات الاستفادة من خدمات البورصة العقارية بصفتك وكيلاً— وزارة العدل (@MojKsa)- اختيار أضف وكالة جديدة.- تحديد نوع الوكالة المراد إدخالها.- إدخال بيانات الوكالة والنقر على "تحقق".- بإمكانك الوصول للوكالة عن طريق الصفحة الشخصية، أو الضغط على اسمك أعلى الصفحة، ثم الوكالات العقارية.