شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بالصحة العالمية: فخورون بانخفاض نسبة وفيات الحوادث في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

فيديو | "انخفاض نسبة وفيات الحوادث في المملكة"..



مدير تعزيز صحة السكان في منظمة الصحة العالمية د. مها العدوي: المملكة من أوائل الدول والوحيدة في إنشاء لجنة "السلامة المروية"#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/gvrNMfh4RL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2024

الدمام - شريف احمد - أشادت بتجربة المملكة في إنشاء لجنة "السلامة المرورية"، وقالت في تصريح لقناة "الإخبارية": فخورون بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بتجربة المملكة في خفض نسبة الوفيات في حوادث الطرق، لأن المملكة كانت من أوائل دول المنطقة، وما زالت الدولة الوحيدة التي أنشأت لجنة وزارية لتأكيد السلامة المرورية، من أجل الحفاظ على السلامة على الطرق.وأضافت: اللجنة السعودية تُمثل فيها كل القطاعات برئاسة وزير الصحة، ما أدى على تحقيق تقدم رائع في خفض الوفيات في الحوادث، بنسبة أكبر مما كنا نتوقع، وأكبر أيضًا من نسبة أي دولة أخرى. مدير تعزيز صحة السكان في منظمة الصحة العالمية د. مها العدوي: المملكة من أوائل الدول والوحيدة في إنشاء لجنة "السلامة المروية"This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)