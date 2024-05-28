الارشيف / اخبار السعوديه

رياح شديدة.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة

0 نشر
اليوم- الدمام 0 تبليغ

رياح شديدة.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة

شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، الإنذار الأصفر على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، محذرًا من حالة الطقس بهما غد الأربعاء.
وأكد المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" أن خبير بالمدينة المنورة والعاصمة المقدسة، ستشهد وجود رياح شديدة تصل سرعتها إلى "40-49" كم/ ساعة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس

سبق وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.
كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا