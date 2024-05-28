شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، الإنذار الأصفر على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، محذرًا من حالة الطقس بهما غد الأربعاء.
وأكد المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" أن خبير بالمدينة المنورة والعاصمة المقدسة، ستشهد وجود رياح شديدة تصل سرعتها إلى "40-49" كم/ ساعة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وأكد المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" أن خبير بالمدينة المنورة والعاصمة المقدسة، ستشهد وجود رياح شديدة تصل سرعتها إلى "40-49" كم/ ساعة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_المدينة_المنورة - #خيبر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 28, 2024
للتفاصيل https://t.co/p7zXU7vdIu #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/vCUoEi8xYO
طقس السعوديةسبق وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.
كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.