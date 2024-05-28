شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، الإنذار الأصفر على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، محذرًا من حالة الطقس بهما غد الأربعاء.وأكد المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" أن خبير بالمدينة المنورة والعاصمة المقدسة، ستشهد وجود رياح شديدة تصل سرعتها إلى "40-49" كم/ ساعة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية. — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)سبق وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.