شكرا لقرائتكم خبر عن "سكادا".. منظومة إدارة المياه بمكة والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حين تأخذنا الصورة واللقطة لمشاهد حيّة نرى فيها تدفقات المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في كل موسم حج، نتساءل كيف تدار هذه المياه داخل شبكات مترابطة ومعقدة، وكيف تتم متابعة منسوبها؛ الذي نحافظ من خلاله على استقرار الإمداد المائي في خدمة ضيوف الرحمن. غرفة المتابعة والتحكم بالمياه. تجيب غرفة "سكادا" الذكية عن هذا التساؤل، بالعديد من المعلومات التقنية المترابطة بتفاصيلها الرقمية ولغة معلوماتها، إذ تعرف بأنها غرفة المتابعة والتحكم في شركة المياه الوطنية بالمشاعر المقدسة، التي تقوم بالعديد من الأدوار الفعّالة في إدارة المنظومة المائية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1445هـ. وتمتاز هذه الغرفة بكونها أكثر بيئات العمل صمتًا بين كوادرها، إذ يتابع الجميع بصمتٍ وبتركيز عالٍ، شاشةً عملاقة تظهر من خلالها خريطة المشاعر المقدسة وأماكن الخزانات العملاقة الحاملة لكميات المياه المحلاة، والحساسات الإلكترونية الخاصة بها في كل نقطة، لتعمل وفق نظام ذكي على مدار الساعة، بقيادة كوادر وطنية متخصصة مدربة ومؤهلة لتنفيذ الأعمال من خلال تلك الأنظمة التقنية المتطورة بنظام الورديات؛ لينعم ضيوف الرحمن بالراحة والسكينة ويأدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تأتي غرفة "سكادا" ضمن حزمة أعمال شاملة وخدمية لشركة المياه الوطنية، ترتكز مهامها الأولية على إدارة المنظومة المائية بمتابعة الخزانات ومراقبة منسوب المياه ومعدلات التدفق ومراقبة ضغط المياه في الشبكات لضمان وصولها لنقاط الاستهلاك، وكذلك معرفة مستويات الضغط من خلال الحساسات الإلكترونية الموزّعة في الشبكات، والتحكم فيها وإدارتها عن بعد، داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى مراقبة منسوب وضغط المياه بمرافق المسجد الحرام.

