السعودية | حرس الحدود ينظم ورشًا تعريفية عن خدمات بوابة “زاول” الإلكترونية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينظم ورشًا تعريفية عن خدمات بوابة “زاول” الإلكترونية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
نظمت المديرية العامة لحرس الحدود ورش عمل تعريفية لمستفيدي خدمات بوابة “زاول” الإلكترونية، في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وتبوك وجازان.
واستعرضت الورش، الخدمات الإلكترونية المطورة التي تمكن منشآت القطاعين العام والخاص والوكلاء الملاحيين والأفراد الاستفادة منها، وإصدار تصاريح دخول الموانئ، وتقديم الطلبات عبر البوابة دون الحاجة لزيارة مقار حرس الحدود.
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