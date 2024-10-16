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السعودية | حرس الحدود ينظم ورشًا تعريفية عن خدمات بوابة “زاول” الإلكترونية

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السعودية | حرس الحدود ينظم ورشًا تعريفية عن خدمات بوابة “زاول” الإلكترونية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت المديرية العامة لحرس الحدود ورش عمل تعريفية لمستفيدي خدمات بوابة “زاول” الإلكترونية، في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وتبوك وجازان.

واستعرضت الورش، الخدمات الإلكترونية المطورة التي تمكن منشآت القطاعين العام والخاص والوكلاء الملاحيين والأفراد الاستفادة منها، وإصدار تصاريح دخول الموانئ، وتقديم الطلبات عبر البوابة دون الحاجة لزيارة مقار حرس الحدود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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