السعودية | حرس الحدود ينظم ورشًا تعريفية عن خدمات بوابة “زاول” الإلكترونية

واستعرضت الورش، الخدمات الإلكترونية المطورة التي تمكن منشآت القطاعين العام والخاص والوكلاء الملاحيين والأفراد الاستفادة منها، وإصدار تصاريح دخول الموانئ، وتقديم الطلبات عبر البوابة دون الحاجة لزيارة مقار حرس الحدود.

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينظم ورشًا تعريفية عن خدمات بوابة “زاول” الإلكترونية والان مع التفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع