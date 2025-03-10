شكرا لقرائتكم خبر عن مقيمون باكستانيون يحييون عاداتهم الرمضانية بإفطار جماعي في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مقيمون باكستانيون في مدينة جدة يوم الأحد، إفطارًا جماعيًا، شهد حضورًا واسعًا من المقيمين وممثلين عن القنصلية الباكستانية بجدة.وتأتي مبادرة الافطار الجماعي لتعزيز التواصل بين أفراد الجالية، وترسيخ القيم الرمضانية التي تجمع المسلمين في مختلف أنحاء العالم وتعزيز روح شهر رمضان، وما يمتاز به من أجواء روحانية وإيمانية.وظهرت مشاهد التآلف وروح الأخوة والترابط بين الحضور، وتنوعت المائدة الرمضانية من أصناف مختلفة من الأطباق الباكستانية المعروفة، متضمنة "الباكورا" و "السمبوسة" و "الهليم" و "الدهي بهلة".إضافةً إلى المشروبات المعروفة مثل: "روح أفزا" وهو مشروب شهير في باكستان يُقدَّم على مائدة الإفطار.إلى جانب الحلويات التقليدية التي تُعد من رموز الضيافة الرمضانية في الثقافة الباكستانية.وحرص الحضور على ارتداء الملابس الباكستانية التقليدية، والزي المعروف باسم "الشلوار قميص" الذي يرتديه الرجال عادة في المناسبات الدينية والاجتماعية، والملابس التقليدية المطرزة بألوان زاهية للنساء، ما أضفى على اللقاء طابعًا ثقافيًا يعكس هوية الجالية واعتزازها بتراثها.وأكد المستشار الإعلامي للقنصلية الباكستانية محمد عرفان، أهمية مثل هذه الفعاليات التي تعزز من وحدة أبناء الجالية الباكستانية، وتعكس القيم النبيلة لشهر رمضان المبارك.وأعرب عن سعادته بهذا التجمع الذي يعكس روح التآخي والتكافل التي يدعو إليها شهر رمضان المبارك.وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات توطد العلاقات بين الجميع، وتعزز من الشعور بالانتماء لوطنهم، مشيدًا بما تحظى به الجاليات المختلفة في المملكة من تقدير واحترام، والبيئة الآمنة والمستقرة التي تضمن لهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وطمأنينة.