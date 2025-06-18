السعودية | مجموعة “روشن” تطلق مجتمع “الدانة” وتطرح أكثر من 1000 وحدة سكنية في المرحلة الأولى بمفهوم جديد للحياة العصرية في الظهران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت مجموعة روشن -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- إطلاق المرحلة الأولى من مبيعات مجتمعها الجديد “الدانة” في الظهران، التي تشمل أكثر من (1000) وحدة سكنية صُممت وفق أعلى المعايير، ضمن مجتمع متكامل سيوفر أكثر من (2000) وحدة سكنية عند اكتماله.

وتقدم المرحلة الأولى من مشروع “الدانة” تنوّعًا في المخططات السكنية على مستوى مجتمعات “مجموعة روشن”، مع واجهتين متميزتين للوحدات السكنية التي تشمل الدوبلكس والفلل.

وتتميّز وحدات مجتمع “الدانة” بتصاميمها العصرية وتقنياتها المُبتكرة التي تضمن كفاءةً عاليةً في استهلاك الطاقة ورفاهية السكان، وصمم خصيصًا ليوفر نمط حياة صحيًّا ونشطًا ضمن بيئة حيوية تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة، إذ يضم المشروع مجموعة متنوعة من المرافق مثل المساجد والمراكز التجارية ومتاجر التجزئة والمناطق التجارية، إضافة إلى المدارس، وتقع جميعها على بعد خطوات من الوحدات السكنية، كما يخصص المشروع أكثر من 145,000 متر مربع للمساحات الخضراء، مع الأرصفة المخصصة للمشاة والمظللة بالأشجار في “الشوارع الحيوية” لربط السكان بالطبيعة.

وأشار الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة روشن الدكتور خالد جوهر إلى أنه مع إطلاق مبيعات المرحلة الأولى من الوحدات تواصل المجموعة تحقيق المزيد من التقدم في تطوير مجتمع الدانة عقب وضع حجر الأساس للمجتمع، في خطوة تُجسد مكانة المشروع وتميّزه بموقعه وتصاميمه المستلهمة من تراث المنطقة، إلى جانب مرافقه المتكاملة ومساحاته الخضراء الواسعة، مما يعكس الالتزام بتطوير وجهات حيوية تُعزز جودة الحياة وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويستفيد السكان من نظام إدارة المجتمعات الذي توفره "مجموعة روشن"، من صيانة وخدمات دورية للمرافق العامة، وذلك من خلال تطبيق المجتمع، مما يسهم هذا النظام المتكامل للخدمات في الحفاظ على رونق المجتمعات العامة وأمنها.

