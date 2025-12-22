شاهد بالصورة والفيديو.. الناشط واليوتيوبر الشهير محمد تروس يخلع ملابسه أعلى المسرح خلال إحتفالية أقامها “القحاتة” بكمبالا ويؤكد: (أنا أمثل الشعب السوداني)

أثار الناشط واليوتيوبر السوداني, الشهير محمد تروس, ضجة إسفيرية واسعة خلال ظهوره في إحتفال أقامه أنصار الثورة السودانية, الذين ينادون بالمدنية والمعروفين باسم “القحاتة”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهد الحفل الذي أقيم بالعاصمة الأوغندية, كمبالا, أمس الأحد, حضور شاعر الثورة أزهري محمد علي, والنجم “تروس”, وبعض المشاهير. وأقدم “تروس”, في فقرته على خلع ملابسه أعلى المسرح, مؤكداً أنه يمثل الشعب السوداني, وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

