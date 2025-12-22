تكنولوجيا: تسريب مواصفات Poco M8 وPoco M8 Pro الرئيسية قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق سلسلة Poco F8 عالميًا الشهر الماضي، تستعد Xiaomi للكشف عن سلسلة M8. وقد تسربت بالفعل بعض التفاصيل عن Poco M8 Pro، والآن ظهرت معلومات جديدة عن الإصدار العادي Poco M8.

وفقًا للمسرب Yogesh Brar على منصة X، من المقرر أن يصل Poco M8 مع Poco M8 Pro عالميًا في يناير. ويقال إن Poco M8 العادي سيأتي بشاشة OLED بحجم 6.7 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

وسيعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 3، مع بعض المواصفات الأخرى المسربة التي تشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 5,520 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقدرة 45 واط.

وتشير هذه المواصفات إلى أن Poco M8 يشترك في الكثير من ميزاته مع النسخة الصينية من Redmi Note 15.

أما Poco M8 Pro، كما أُشير سابقًا، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة OLED بحجم 6.83 بوصة ودقة 1.5K مع معدل تحديث 120 هرتز، ويعتمد على معالج Snapdragon 7s Gen 4، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 6,500 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 100 واط.

المصدر