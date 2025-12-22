الصين تُطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات

أطلقت الصين قمرًا اصطناعيًا جديدًا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز ونتشانغ؛ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

وأُطلق القمر الاصطناعي على متن صاروخ من طراز “لونغ مارش-5″، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وسيستخدم القمر الجديد بشكل رئيس؛ لإجراء اختبارات التحقق من كفاءة تكنولوجيا الاتصالات المتعددة النطاقات وعالية السرعة.

جريدة الرياض