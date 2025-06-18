الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب 49 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب 49 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب 49 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وسُلّمت لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

