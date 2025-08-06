أخبار من السعودية.. الدمام 45 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

- 1/2
الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 04:36 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 45 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 45 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 42 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 44 درجة مئوية.
- الرياض 44 درجة مئوية.
- جدة 39 درجة مئوية.
- أبها 31 درجة مئوية.
- تبوك 41 درجة مئوية.
- بريدة 44 درجة مئوية.
- حائل 40 درجة مئوية.
- الباحة 30 درجة مئوية.
- عرعر 41 درجة مئوية.
- سكاكا 41 درجة مئوية.
- جازان 36 درجة مئوية.
- نجران 40 درجة مئوية.
- الخرج 45 درجة مئوية.
- المجمعة 42 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 44 درجة مئوية.
- الدوادمي 42 درجة مئوية.
- شرورة 43 درجة مئوية.
تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع مدى الرؤية الأفقية (47 – 48) درجة مئوية.
وتشهد الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
يصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
