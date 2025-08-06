أخبار من السعودية.. الدمام 45 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

المركز الوطني للأرصاد

طقس المنطقة الشرقية

حالة الطقس

استمرار الموجة الحارة

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 04:36 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 45 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 45 درجة مئوية.- مكة المكرمة 42 درجة مئوية.- المدينة المنورة 44 درجة مئوية.- الرياض 44 درجة مئوية.- جدة 39 درجة مئوية.- أبها 31 درجة مئوية.- تبوك 41 درجة مئوية.- بريدة 44 درجة مئوية.- حائل 40 درجة مئوية.- الباحة 30 درجة مئوية.- عرعر 41 درجة مئوية.- سكاكا 41 درجة مئوية.- جازان 36 درجة مئوية.- نجران 40 درجة مئوية.- الخرج 45 درجة مئوية.- المجمعة 42 درجة مئوية.- وادي الدواسر 44 درجة مئوية.- الدوادمي 42 درجة مئوية.- شرورة 43 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاءتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساءويشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطنوتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع مدى الرؤية الأفقية (47 – 48) درجة مئويةوتشهد الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءيصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة