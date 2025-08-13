شكرا لمتابعة خبر عن السليمان: لا مانع في بيع الأرض لمن يعرض سعرًا أعلى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان عن سؤال حول حكم اتفاق الشركاء على بيع الأرض بسعر محدد، مع إعطاء الحق لمن يأتي بسعر أعلى في الحصول على الفرق.

حيث قال السليمان: ” هذا اتفاق ما بين الشركاء يعني عندهم أرض يملكونها ويريدون بيع هذه الأرض ثم اتفقوا جميعا على أن من جاء بهذا السعر فهو له”.

وأضاف : “فإن المليون توزع على الشركاء والمئة تكون من نصيب هذا الشخص الذي جاء بهذا المشتري، فلا حرج في ذلك، هذا اتفاق بينهما”.

وأكد السليمان أن “المؤمنون على شروطهم ولا حرج في هذه المعاملة “.