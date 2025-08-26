2000 لاعب يتنافسون على 25 لقبًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2025م، التي اختتمت فعالياتها أمس الأول، مشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف، يمثّلون 200 نادٍ من 100 دولةٍ، تنافسوا خلالها على 25 لقبًا ضمن 24 لعبةً عالميَّة، وتُوِّج فيها «فريق فالكونز» بالكأس.

### اللاعبون والفرق الفائزة

حققت العديد من الفرق واللاعبين مراكز أولى وألقابًا في هذه البطولة، حيث فاز فريق XIAOHAI بلقب Street Fighter، وحصد فريق Karmine Corp المركز الأول في Featuring League، وتألق فريق AG.AL بلقبي Crossfire وHonor of Kings، بينما حافظ فريق Twisted Minds السعودي على تألقه في PUBG Battlegrounds وCall of Duty: Warzone.

### الانتصارات والتتويجات

تمكن فريق Ulsan من الفوز بلقب Tekken 8، وحصد فريق Manubachoore بطولة FC World Champion، وفاز فريق Weibo Gaming ببطولة Teamfight Tactics، وأحرز Team Secret لقب Rainbow Six SiegeX، بينما جاء التتويج لفريق Yangon Galacticos في PUBG Mobile، وتألق Team Falcons كبطل في Overwatch Champions Series.

### الإنجازات العالمية

وفي إنجاز عالمي بارز، حقق النرويجي Magnus Carlsen من فريق Team Liquid بطولة الشطرنج، كما فاز الفريق ذاته بلقب Mobile Legends MSC Mid Season Cup 2025، وظفر فريق OPTIC بلقب Call of Duty: Black Ops 6، وحصل Evos Esports على لقب Free Fire، وفاز اللاعب Serral ببطولة StarCraft، وحصد Team Vitality لقب MWI.

### التألق في البطولات الأخرى

وعلى صعيد البطولات الأخرى، اعتلى فريق Gen.Esports منصة التتويج في League of Legends، وفاز VK Gaming ببطولة Apex Legends Global Series، وتوج Team Spirit ببطولة Dota 2، بينما فاز GO1 بلقب Fatal Fury، وتألق Team Heretics في Valorant، وحقق Red Bull Sim Racing المركز الأول في Rennsport، واحتل فريق The Mongolz المركز الأول في Counter Strike 2.

وبهذا المشهد العالمي الذي جمع بين التنافسية والإبداع التقني واستضافته العاصمة الرياض لمدة سبعة أسابيع، أثبتت المملكة قدرتها على استضافة أضخم المحافل الدولية، وصناعة حدث غير مسبوق يعكس مكانتها الريادية في قطاع الرياضات الإلكترونية، ويعزز من حضورها بصفتها وجهة رئيسة لابتكار مستقبل الألعاب على مستوى العالم.