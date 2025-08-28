خدمات مستشفى أجياد ومراكز طوارئ الحرم المكي تصل إلى 66 ألف مستفيد خلال نصف سنة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكن مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى ومراكز طوارئ الحرم عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من خدمة 66650 مستفيداً خلال النصف الأول من العام الحالي 2025 م، من خلال أقسام الطوارئ بمستشفى أجياد الطوارئ ومستشفى الحرم ومراكز طوارئ المسجد الحرام لزوار وحجاج ومعتمرين ومواطنين ومقيمين.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن عدد الفحوصات المخبرية خلال تلك الفترة بلغت 76861 تحليلاً، بينما وصل عدد المستفيدين من قسم الأشعة إلى 9205 مستفيدين، وعدد الوصفات الطبية 113542 وصفة.

وأضاف بأن مستشفى أجياد الطوارئ ومستشفى الحرم تمكنا خلال تلك الفترة من تقديم خدمات طبية لـ 879 حالة دخول للعناية المركزة.

الجدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يعد الأقرب للمسجد الحرام ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي، كما توجد مراكز للطوارئ في أروقة الحرم تتبع للمستشفى لخدمة الزوار والمعتمرين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام تعمل على مدار 24 ساعة وفق الإجراءات والبرتوكولات المتبعة من وزارة الصحة.