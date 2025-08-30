إعلان تقرير توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يوم غد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعقد فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، مساء غدٍ، المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن التقرير النهائي للمشروع. يوثق الفترة الزمنية الممتدة من عام 1902 وحتى عام 2025، وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض.

توضيح شامل للعملية المنهجية الموسعة والعمل الجماعي لفريق عمل المشروع المنبثق من الجمعية العمومية للمشروع، والاعتماد على جمع وتدقيق وتحليل البيانات من مختلف المصادر المحلية والقارية والدولية. يهدف إلى توثيق مسيرة كرة القدم السعودية في سجل علمي متكامل وموثق يحفظ للأجيال القادمة تاريخها وإرثها الكروي السعودي.

المؤتمر الصحفي سيشهد استعراض المحاور الرئيسة بالتقرير النهائي، بما في ذلك المنهجية المتبعة والمعايير المعتمدة من الجمعية العمومية. بالإضافة إلى إبراز المنجزات المرصودة للأندية والمنتخبات التي تحققت في ظل الدعم المتواصل الذي حظيت به كرة القدم السعودية من القيادة الرشيدة.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، سيتسلم النسخة المعتمدة للمشروع من أعضاء فريق العمل، بحضور أعضاء المجلس، بعد إنهاء جميع المتطلبات النظامية اللازمة. سيتم نشر النسخة الإلكترونية منه عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا.

يُعد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودي إحدى المبادرات الرائدة التي يُشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر متحف الفيفا. وعدد من الجهات الوطنية في مقدمتها وزارة الرياضة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ودارة الملك عبدالعزيز، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين والأندية أعضاء الجمعية العمومية.