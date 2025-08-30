تحذيرات من موجة حر شديدة تضرب اليابان وتهدد بضربات الشمس

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من موجة حر شديدة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الجمعة من استمرار موجة الحر الشديدة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة على معظم أرجاء البلاد.

تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

أصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس مما قد يؤدي للإصابة بضربات الشمس، وذلك في 22 محافظة من أصل 47، ناصحة المواطنين بالامتناع عن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق والحرص على استخدام المكيفات وشرب كميات كافية من الماء.

توقعات للدرجات الحرارة

توقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة اليوم في مدينة “تاكاماتسو” 37 درجة مئوية، و36 في مدن “أوساكا” و”ناجويا” و”كورومي”، في حين من المتوقع أن تسجل 35 درجة في وسط العاصمة “طوكيو” ومدن “سايتاما” و”فوكوي” و”كوفو”.

تحذيرات للأيام القادمة

وحذرت الهيئة من احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة غدًا وبعد غد من منطقة “كانتو-كوشين” إلى منطقة “كينكي” الواقعة غرب البلاد.