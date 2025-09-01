انت الان تتابع المؤسسات المانحة.. من الرعوية إلى التمكين وصناعة قصص النجاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
01 سبتمبر 2025, 7:56 مساءً
من دعم المحتاج إلى صناعة قصص النجاح، قطعت المؤسسات المانحة في المملكة رحلة ملهمة، نقلت المستفيد من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على نفسه، في تحول صنع فارقاً في حياة الأفراد والمجتمعات.
تُعد المؤسسات المانحة ركناً أصيلاً في مسيرة العمل الخيري، ورافداً أساسياً في دعم الجمعيات والمؤسسات غير الربحية. لم يقتصر دورها على تقديم الدعم المالي للمشاريع التقليدية، بل تجاوزته إلى ابتكار أساليب وفنون في العطاء، تركز على التمكين كنهج مستدام، انطلاقاً من المبدأ المعروف: “علمني كيف أصطاد ولا تعطيني سمكة”.
هذه المؤسسات حرصت على إطلاق مسابقات وأفكار إبداعية لابتكار مشاريع جديدة، خاصة الاستراتيجية منها، التي يمتد أثرها للمستفيد وأسرته، وتوفر له دخلاً دائماً واستقراراً معيشياً. كما أولت اهتماماً خاصاً بدعم المشاريع التعليمية، والشراكات المهنية، والاتفاقيات التوظيفية، بما يحول المستفيد من متلقٍ للدعم إلى شخص منتج وقادر على الاعتماد على نفسه.
ولأن العطاء الحقيقي يصنع فارقاً، فقد شهدنا قصص نجاح ملهمة لأسر بدأت رحلتها بالدعم، وانتهت لأن تصبح هي من يدعم الجمعيات نفسها، أو يساهم أبناؤها في تمويل مشاريع خيرية جديدة.
ومن خلال تجربتي العملية وقربي من بعض الجمعيات، عايشت مشاريع نوعية أحدثت فرقاً ملموساً في القرى والهجر، مثل تمويل مشاريع مياه لمعالجة الملوحة، وتنفيذ وحدات سكنية أنهت معاناة أسر من أزمة السكن، لينتقلوا بعدها من مرحلة الرعوية إلى مرحلة التمكين، ويحققوا نجاحات في مختلف مجالات حياتهم.
إن المؤسسات المانحة وأصحاب الأوقاف في المملكة يضربون أروع الأمثلة في العطاء الوطني، بقلوب مضيئة وانتماء صادق، مما يجعل أثرهم باقياً وممتداً، ويجسد المعنى الحقيقي للشراكة المجتمعية الفاعلة.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسات المانحة.. من الرعوية إلى التمكين وصناعة قصص النجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.