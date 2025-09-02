شكرا لقرائتكم خبر «وقاء» ينظم ملتقى المعرفة للصحة النباتية تحت شعار «النخيل ثروة وتنمية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، في مدينة بريدة، ملتقى المعرفة للصحة النباتية تحت شعار «النخيل ثروة وتنمية - الإدارة المستدامة للنخيل»، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستقبل مستدام لقطاع النخيل، بوصفه ركيزة رئيسة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وناقش المشاركون في جلسات علمية وحوارية عدة محاور من أبرزها: الإدارة المتكاملة لآفات النخيل، وعمليات ما بعد الحصاد وآفات المخازن، والتحديات والفرص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات في التشخيص والوقاية والمكافحة.

وشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التشخيص المخبري والتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى إعلان نتائج مسابقة الأبحاث العلمية التي شارك فيها 10 باحثين، وحصدت فيها 3 أبحاث المراكز الأولى، فضلا عن إقامة معرض علمي مصاحب استعرض ملصقات بحثية وابتكارات تقنية في مجال الصحة النباتية.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود مركز «وقاء» الرامية إلى حماية الثروات الزراعية الوطنية، وتعزيز استدامة قطاع النخيل والتمور، ودعم مكانة المملكة إقليميا ودوليا في مجال الصحة النباتية.