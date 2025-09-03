شكرا لقرائتكم خبر خبراء في GSR25: المملكة شريك في تعزيز الدبلوماسية الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجمع متحدثون في جلسة حوارية بعنوان «الدبلوماسية الرقمية» عقدت على هامش المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25)، على أن المملكة العربية السعودية تمثل شريكا محوريا في تعزيز التعاون الدولي بمجال السياسات الرقمية، مؤكدين أن جهودها أسهمت في بناء جسور تعاون إقليمي ودولي قائمة على تبادل الخبرات واستثمار الإمكانات المشتركة.

شارك في الجلسة سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، وأستاذ الدبلوماسية الرقمية في جامعة أكسفورد كورنيليو بيولا، ومديرة الشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط ناريمان بناكشا، والأمين العام للمصرف العربي الأفريقي للتنمية الاقتصادية فاطمة الشيخ، والرئيس التنفيذي لمجلس سامينا بوكاربا.

وأكد المتحدثون أن التحولات الرقمية تعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وتطورا، مشيرين إلى أن مركزية البيانات والاعتماد على التقنيات الحديثة يفتحان آفاقا واسعة؛ لرفع كفاءة العمل وتوجيه الطاقات نحو مجالات أكثر نفعا للمجتمع والاقتصاد.

ولفت المتحدثون إلى أن أهمية التقنيات الحديثة لا تنحصر في الجانب الاقتصادي، بل تشمل البعد الإنساني والاجتماعي، من خلال تمكين كبار السن من الاستمرار في سوق العمل، وتوفير فرص متكافئة للأطفال للوصول إلى المعلومات والإنترنت بشكل آمن وفعال.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن اختلاف وجهات النظر بين الدول لا يعد عائقا، بل فرصة للتعلم والتكامل، مؤكدين أن الحوار الدولي في هذا المجال يثري التجارب ويعزز قدرة الجميع على مواجهة التحديات المشتركة في عصر يعتمد بشكل متزايد على الاتصال والتواصل الرقمي.