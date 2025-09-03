تابع الان خبر بمشاركة مصرية.. انطلاق المؤتمر الدولي للغة العربية وآدابها في المدينة المنورة السبت حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي للغة العربية وآدابها في نسخته السابعة يوم السبت المقبل بالمدينة المنورة، تحت شعار “اللغة العربية وآفاق المستقبل”، وذلك في فندق كراون بلازا، حيث تستمر الجلسات والأنشطة على مدار يومين بتنظيم من مركز إثراء المعرفة للمؤتمرات والأبحاث والنشر العلمي، وبإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكاديميين وباحثين وطلبة دراسات عليا يمثلون (13) دولة، من بينها السعودية، مصر، الكويت، الإمارات، الأردن، اليمن، سلطنة عمان، السودان، الجزائر، ماليزيا، البوسنة والهرسك، المملكة المتحدة، والصين.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالرحمن بن محمد الزهراني أن انعقاد الدورة الحالية في المدينة المنورة يأتي استكمالًا للنجاحات السابقة التي حققتها مؤتمرات اللغة العربية، مشيرًا إلى حجم الإقبال الكبير من المختصين والمهتمين.

وأوضح الزهراني أن اللجنة العلمية استقبلت أكثر من (52) بحثًا محكمًا، أجيز منها (35) بحثًا إلى جانب (10) ملصقات علمية، ستعرض ضمن (10) جلسات مدرجة على جدول أعمال المؤتمر، مضيفًا أن تعزيز حضور اللغة العربية في الساحة العالمية يعد من أولويات رؤية السعودية 2030.

كما يتضمن برنامج المؤتمر ورشة تدريبية بعنوان “الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية وتعلمها” تقدمها الأستاذة الدكتورة عائشة بليهش العمري، فيما لا تزال الفرصة متاحة للباحثين للتسجيل والمشاركة بملصقات علمية عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.