وزير الخارجية يتسلم رسالة رسمية من نظيره العراقي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رسالة خطية من وزير الخارجية العراقي، د. فؤاد محمد حسين، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي استقبال السفيرة العراقية صفية طالب السهيل، تم التأكيد على أهمية دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية والعراق، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

هذه الخطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهما، في إطار جهودهما لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي بين السعودية والعراق، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية المشتركة بينهما.