55 طالبا يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية

- بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جامعة الفيصل بالرياض، في مطلع بداية العام الدراسي في جميع كليات الجامعة، طلابها وطالباتها للعام الأكاديمي الجديد، وسط بيئة تعليمية مهيأة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جامعة الفيصل بالرياض، في مطلع بداية العام الدراسي في جميع كليات الجامعة، طلابها وطالباتها للعام الأكاديمي الجديد، وسط بيئة تعليمية مهيأة. وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع، أن الجامعة تضم طلابا من أكثر من 55 دولة يدرسون في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، في بيئة أكاديمية متكاملة، وتتيح لهم الفرصة لتطوير قدراتهم القيادية والبحثية، مبينا أن الطلاب يعدون شريكا أساسيا في مسيرة الجامعة وسيرتها.

