شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك خالد تنظم المؤتمر الدولي الثاني لاستراتيجيات التعليم الطبي الجامعي المتداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الطب، المؤتمر الدولي الثاني لإستراتيجيات التعليم المهني المتداخل والممارسة التعاونية الفعالة، تحت شعار «سد الفجوة وقياس التأثير»، وذلك يومي 22-23 أكتوبر المقبل، في مركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.

وأوضح عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور علي بن سعيد القحطاني، أن المؤتمر يأتي بالتعاون مع الشبكة العربية للتعاون بين المهن الصحية والجمعية السعودية للتعليم الطبي، ويشارك فيه نخبة من العلماء والمتخصصين في التعليم الطبي، والتعليم الصحي المتداخل، والممارسة التعاونية، من مختلف دول العالم؛ بهدف مناقشة أحدث التطورات في التعليم المهني المشترك والرعاية الصحية، بما يُسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الكليات الصحية، وتطوير المناهج الدراسية، وتحسين مخرجات التعلم، ورفع كفاءة الممارسين الصحيين.

وأشار إلى أن المؤتمر سيسهم في تطوير مخرجات التعلم وتوفير بيئة متكاملة بين الكليات الصحية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وسيكون إضافة نوعية للجامعة وتعزيز دورها في الشراكات العالمية، ويصاحب المؤتمر معرض يشارك فيه عدة مستشفيات وشركات صحية خاصة ويستعرض آخر المستجدات في التعليم المهني الصحي والرعاية الصحية، وعرض لعددٍ من الملصقات العلمية.

وأضاف أنه سيسبق المؤتمر ندوة لأعضاء مجلس الشبكة العربية للتعاون بين المهن الصحية بعنوان «بناء الجسور.. تعزيز التعاون المهني المشترك في العالم العربي»؛ تهدف إلى مشاركة الفريق آخر المستجدات المتعلقة بالتعليم المهني المتكامل وتقدم الممارسات التعاونية في الدول العربية، بما يعكس تعزيز أسس الشبكة العربية للتعاون الصحي المشترك في البحث، وبناء القدرات، والتواصل، وتخطيط الفعاليات الإقليمية، وتحديد وتخطيط أنشطة تعاونية تُعالج التحديات المشتركة، وتُعزز التعليم المهني المتكامل في المنطقة العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تسهيل تبادل المعرفة وتمكين أصحاب المصلحة، وتعزيز التعاون البحثي بين المهنيين، وتطوير نظام التعليم المهني المتداخل، وتشجيع العمل الجماعي بين المهن الصحية، وإنشاء إطار تنظيمي قوي للتعليم المهني المتداخل والممارسة، وتحقيق رؤية وأهداف الجامعة في إنشاء مركز متميز للتعليم المهني الصحي المتداخل والممارسة التعاونية؛ ويستهدف المؤتمر فئات معلمي المهن والممارسين وطلاب المهن الصحية.

ويستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال التعليم الطبي والتعليم الصحي المتداخل والممارسة التعاونية، من المملكة العربية السعودية والدول العربية وأمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى، ويتضمن المؤتمر إقامة أكثر من (35) محاضرة ونقاشات علمية، و(4) ورش عمل لأكثر من (25) محاضرًا، وتمثيل سيناريوهات لطلاب الكليات الصحية، ولقاءات قصيرة ونقاشات مع الخبراء من داخل وخارج المملكة على هامش المؤتمر.