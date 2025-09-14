انت الان تتابع الأسبوع في 7 صور: مشاهد اغتيال ناشط أمريكي مُقرّب من "ترامب".. وثورة في نيبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نيرانجان شريستا/ أسوشيتد برس
تيس كراولي/ أسوشيتد برس
ترينت نيلسون/ صحيفة سولت ليك تريبيون
ترينت نيلسون/ صحيفة سولت ليك تريبيون
نواه بيرجر/ أسوشيتد برس
إيثان ميلر/ جيتي
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 7 صور: مشاهد اغتيال ناشط أمريكي مُقرّب من "ترامب".. وثورة في نيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.