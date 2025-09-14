انت الان تتابع الأسبوع في 7 صور: مشاهد اغتيال ناشط أمريكي مُقرّب من "ترامب".. وثورة في نيبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أشخاص يلتقطون الصور وخلفهم النيران تشتعل في قصر "سينجا دوربار" خلال احتجاجات في العاصمة النيبالية كاتماندو نيرانجان شريستا/ أسوشيتد برس

الناشط الأمريكي تشارلي كيرك يوزّع قبعات خلال فعالية في جامعة "يوتا فالي" قبل دقائق من تلقيه رصاصة قاتلة تيس كراولي/ أسوشيتد برس

الناشط الأمريكي تشارلي كيرك يتحدث خلال فعالية بجامعة "يوتا فالي" قبل دقائق من اغتياله ترينت نيلسون/ صحيفة سولت ليك تريبيون

حالة من الهرج والمرج بين الحاضرين في أعقاب إطلاق النار على الناشط الأمريكي تشارلي كيرك ترينت نيلسون/ صحيفة سولت ليك تريبيون

مشهد لحريق "جارنيت" المشتعل في غابة "سييرا" الوطنية بولاية كاليفورنيا، نتيجة صاعقة برق نواه بيرجر/ أسوشيتد برس

صواعق تضرب سماء لاس فيغاس خلال عاصفة رعدية شديدة إيثان ميلر/ جيتي

