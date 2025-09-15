شكرا لقرائتكم خبر الوفد الكشفي السعودي يزور الحديقة النباتية في بوجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وفد جمعية الكشافة العربية السعودية المشارك في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم (2025)، الذي تستضيفه العاصمة الإندونيسية جاكرتا بالمعسكر الكشفي الوطني في سيبوبور، الحديقة النباتية في مدينة بوجور.

وتأتي الزيارة في إطار الأنشطة الثقافية والتاريخية المصاحبة للمخيم الكشفي العالمي الذي يقام احتفاء بمرور 100 عام على تأسيس «بوندوك موديرن دار السلام غونتور»، ويشارك في تنظيمه معهد دار السلام كونتور للتربية الإسلامية الحديثة، والاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب (WIUSY)، وحركة الكشافة الإندونيسية.

وتعد الحديقة النباتية في بوجور إحدى أهم الحدائق في إندونيسيا، إذ تمتد على مساحة تقارب 87 هكتارا، وتضم أكثر من 15 ألف نوع من النباتات النادرة والمتنوعة، ما يجعلها مركزا علميا وسياحيا بارزا، ووجهة تعليمية تسهم في إبراز قيمة التنوع البيولوجي والمحافظة عليه.

واطلع وفد الكشافة خلال الزيارة على تاريخ الحديقة الممتد لأكثر من 200 عام، وما تضمه من مجموعات نباتية مميزة، فضلا عن كونها مركزا للأبحاث البيئية والنباتية، ومعلما سياحيا وثقافيا، يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.