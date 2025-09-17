تابع الان خبر السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز الردع ضد أي اعتداء حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - وقعت السعودية وباكستان، اليوم، اتفاقية للدفاع المشترك، وذلك خلال زيارة رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف إلى الرياض.

وصدر بيان مشترك بشأن زيارة الدولة التي قام بها شريف إلى السعودية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واستقبل بن سلمان رئيس وزراء باكستان في قصر اليمامة بالرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وعددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وانطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود بين السعودية و باكستان، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا إلى المصالح الإستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين، قام بن سلمان بن وشريف بالتوقيع على “اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك” والتي تأتي في إطار سعي البلدين في تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، بهدف تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء.

وتنص هذه الاتفاقية على أن أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء عليهما.