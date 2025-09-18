بن عياف يترأس وفد المملكة في اجتماع الدورة الاستثنائية لوزراء الدفاع بمجلس التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس وفد المملكة يرأس اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج في الدوحة

رئاسة وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت من نصيب سمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع. وقد انعقد الاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

خلال الاجتماع، تم بحث المسائل المتعلقة بالاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر، وتهديد أمنها واستقرارها. واتفق أصحاب السمو والمعالي على ضرورة استمرار العمل والتنسيق والتشاور على المستويات العسكرية والاستخباراتية كافة، لتعزيز التكامل الدفاعي الخليجي وتكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة المخاطر والتحديات.

هذه الجهود تهدف إلى تحقيق أمن واستقرار وسلامة جميع دول مجلس التعاون والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.