استقبال أمير المدينة المنورة لرئيس الهيئة العامة للموانئ

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في لقاء حصري، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع في مكتبه بالإمارة.

خلال اللقاء، قدّم رئيس الهيئة عرضًا حول مشاريع الموانئ في المنطقة والخدمات والخُطط المستقبلية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشاد أمير المدينة المنورة بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ في تطوير ميناء الملك فهد الصناعي وميناء ينبع التجاري، معبرًا عن تقديره لدورها في تعزيز الحركة التجارية ودفع عجلة التنمية وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

من جانبه، أكد المهندس المزروع حرص الهيئة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية للموانئ وزيادة طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية.