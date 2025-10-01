شكرا لقرائتكم خبر المملكة تنظم قمة «ملتيفيرس لندن 2025» لتمكين الشركات التقنية الناشئة وتوسعها عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، أعمال قمة ملتيفيرس لندن 2025، بتنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشاركة 20 شركة ناشئة سعودية في مجالات التقنية المالية، والبرمجيات مثل خدمة (SaaS)، والمستهلك، والأصول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025.

وتهدف القمة التي يشارك فيها مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» إلى تعزيز ارتباط منظومة الابتكار السعودية مع أبرز المستثمرين والشركات الناشئة عالميا، وتمكين الشركات السعودية الواعدة من الدخول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية، وإبراز الدور المتنامي للمملكة في مجال التقنيات الناشئة ودفع نمو الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهدت القمة انعقاد الملتقى الاستثماري للمنظومة السعودية في متحف التصميم بلندن، الذي جمع مستثمرين سعوديين ودوليين في حوار مباشر لبحث فرص التعاون، ومن المقرر إقامة 94 اجتماعا ثنائيا بين الشركات الناشئة السعودية ومستثمرين عالميين، وجلسات مع مؤسسات رائدة وفعالية «Startup Chillout Night» لتعزيز الروابط في أجواء غير رسمية.

وتسلط الضوء خلال القمة على أبرز قصص النجاح السعودية، مثل شركة Lean Technologies في مجال التقنية المالية التي طورت واجهات برمجة موحدة للبنوك والمدفوعات الفورية وجمعت 67.5 مليون دولار في جولة تمويلية (Series B)، وشركة Intellimatrix في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات، وشركة Unifonic الرائدة في حلول الاتصالات السحابية التي توسعت عالميا عبر شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات.

وتسعى القمة من خلال فعالياتها المتنوعة، إلى تمكين وجود الشركات الناشئة السعودية وتعزيز توسعها عالميا، وبناء جسور مع الأسواق الدولية، في الوقت الذي تبرز فيه المملكة وجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة.