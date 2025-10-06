شكرا لقرائتكم خبر سباقات سيارات الكارتينغ.. تجربة رياضية مجانية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحدث معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 فعالية تجربة سيارات الكارتينغ؛ ليمنح الزوار تجربة قيادة ممتعة في أجواء تنافسية تجمع بين الترفيه والحماس.

وتُقام السباقات على حلبة مخصصة تبلغ مساحتها نحو 3500 متر مربع، مخصصة مجانًا للزوار البالغين، وتضم ست سيارات كارتينغ، وتُقام يوميًا طوال فترة المعرض من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشرة مساءً، تحت إشراف فريق متخصص يضمن أعلى معايير السلامة، وتنظيم المشاركة بانسيابية.

وتُعد فعالية الكارتينغ من الأنشطة الرياضية البارزة التي تضيف بعدًا حيويًا لتجارب المعرض، إذ تسهم في تنويع الأنشطة الترفيهية وتعزيز التفاعل بين الزوار، ضمن بيئة آمنة ومجهزة تتيح للمهتمين خوض تجربة سباقات احترافية مصغّرة.

ويضم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 هذا العام، أكثر من 23 فعالية رئيسة تشمل أنشطة تراثية وثقافية وتفاعلية، وتتوزع الفعاليات على مناطق متنوعة تشمل: فعالية الدعو الخاصة بالصقور، وعروض الفلكلور السعودي (العرضة، والخطوة الجنوبية، والخبيتي)، وعروض الفروسية، وتجارب سيارات الدفع الرباعي، وركوب الهجن، إضافة إلى مزاد الهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، ومزاد الصقور، وميادين الرماية، وفعالية رسم الجواد العربي، وجلسات حوارية حول الصقور وتاريخها في الثقافة والأدب، إلى جانب أكثر من 30 ورشة عمل حرفية وتدريبية تقام خلال المعرض الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال الرياض).