شكرا لقرائتكم خبر هيئة الأدب والنشر والترجمة تكرم الفائزين بجوائز معرض كتاب الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت هيئة الأدب والنشر والترجمة الفائزين بجوائز معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 خلال حفل أقيم على مسرح المعرض في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن فعاليات المناسبة الثقافية السنوية الكبرى في المملكة، واستمرت 10 أيام.

واستهل الحفل بكلمة ألقاها المدير العام للإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة المهندس بسام البسام، أكد فيها أن المعرض هذا العام شكل لوحة ثقافية فريدة جمعت أكثر من 2000 دار نشر ووكالة أدبية من 25 دولة، بما يعكس حيوية المشهد الثقافي السعودي، وتوسع تأثيره إقليميا وعالميا.

وقال إن «الرياض تقرأ» ليست مجرد شعار، بل واقع يعكس مجتمعا جعل من الثقافة نمط حياة يومي.

وأوضح أن الهيئة جعلت دعم صناعة النشر من أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة، مشيرا إلى إطلاق الهيئة برامج استراتيجية للنشر والترجمة، ومشروعات لتطوير سلاسل القيمة في قطاع الكتاب.

وسلط البسام الضوء على برنامج معارض الكتاب الذي انطلق عام 2021، مبينا أن الهيئة نظمت خلال 5 سنوات 14 معرضا في مختلف مناطق المملكة شملت: الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وجازان، والمنطقة الشرقية، فأتاح ذلك فرصا غير مسبوقة أمام دور النشر من داخل المملكة وخارجها للوصول إلى ملايين القراء مباشرة، وأسهم في رفع المبيعات وتعزيز الاحترافية وتوسيع الحراك الثقافي الوطني.

ورفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود ورعايته الكبيرة للثقافة والفنون والإبداع، ولوزير الثقافة حرصه على تطوير هذا القطاع الحيوي، معلنا أن الهيئة تتطلع للقاء جمهور الأدب والمعرفة مجددا في معرض جدة الدولي للكتاب بعد شهرين.

وكرم الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، الفائزين بجوائز المعرض لعام 2025 في 5 فئات، بلغت قيمة كل جائزة 50 ألف ريال.

وفازت دار تشكيل للنشر والتوزيع بجائزة التميز في النشر، فيما نالت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة جائزة فئة الطفل، وتوجت شركة مانجا للإنتاج بجائزة المنصات الرقمية، وذهبت جائزة الترجمة إلى منشورات تكوين، أما جائزة المحتوى السعودي فحصلت عليها دار أدب للنشر والتوزيع.

واختتم الحفل بتكريم الفائزين وسط حضور واسع من الأدباء والمفكرين والناشرين، في أمسية احتفائية عكست حجم المنجز الثقافي الذي حققه معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي جمع الإبداع والمعرفة والحوار.

وشهدت برامج المعرض وفعالياته إقبالا جماهيريا واسعا من مختلف دول العالم، مجسدا رؤية المملكة في جعل الثقافة رافدا أساسيا للتنمية ومجالا مفتوحا للإبداع.