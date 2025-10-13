شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 42 برنامجا أكاديميا بالجامعة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حصول 42 برنامجا أكاديميا على الاعتماد الأكاديمي من هيئة تقويم التعليم والتدريب «اعتماد» خلال العام الجامعي الحالي في مختلف الدرجات العلمية.

وأوضحت الجامعة أن 25 برنامجا نالت الاعتماد الأكاديمي الكامل، فيما حصلت 17 برنامجا على الاعتماد المشروط، فيما لا تزال 3 برامج قيد الاعتماد، مشيرة إلى أن هذه الاعتمادات تشمل 13 برنامجا بمرحلة البكالوريوس، و18 برنامجا بمرحلة الماجستير، و8 برامج بمرحلة الدكتوراه، وبرنامجا للدبلوم المتوسط، وبرنامجين للدبلوم العالي.

وأضافت، أن برامج كلية الحاسب في الجامعة نالت كذلك اعتمادات دولية من هيئة ABET تمتد حتى عام 2030م؛ مما يجسد التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في التعليم والتدريب والبحث العلمي.