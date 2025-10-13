شكرا لقرائتكم خبر 42 جهة عارضة تدعم المنشآت متسارعة النمو في «بيبان 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن إحدى المناطق الرئيسية التي تنتظر زوار ملتقى «بيبان 2025»؛ وهي «باب المنشآت متسارعة النمو»، الذي يعد منصة استراتيجية لدعم المنشآت متسارعة النمو محليا ودوليا، حيث يضم مجموعة من البرامج النوعية ومزودي الخدمات والخبراء المتخصصين، ويوفر فرصا استثنائية للحصول على الدعم والتمكين من خلال الشراكات مع جهات محلية ودولية.

ويشارك في الباب 42 جهة عارضة، موزعة على منطقتين رئيسيتين، تشمل منطقة المنشآت متسارعة النمو التي تضم 32 جهة، ومنطقة مزودي الخدمات بمشاركة 10 جهات متخصصة، ويقدم الباب من خلال هذه الجهات منظومة متكاملة لدعم النمو السريع، وتوسيع نطاق الأعمال في مختلف القطاعات.

ويأتي «باب المنشآت متسارعة النمو»، إضافة لأبواب الملتقى الأخرى، في إطار دعم «منشآت» للابتكار والتوسع، حيث يسلط الضوء على قصص نجاح عدة منشآت محلية ودولية استطاعت تحقيق نمو سريع في وقت قياسي، مما يعزز من تبادل الخبرات ونقل المعرفة، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولي والتوسع في أسواق جديدة، كما يشكل الباب نقطة التقاء مهمة بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المنشآت الطموحة.

ويستهدف الباب رواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم في السوق السعودي، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في تطوير أعمالهم وتعزيز قدراتهم التنافسية، إضافة إلى المستثمرين الذين يبحثون عن فرص نوعية في بيئة اقتصادية واعدة. ويأتي ذلك ضمن جهود «منشآت» لتوفير بيئة ممكنة ومحفزة للنمو المستدام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن ملتقى «بيبان 2025» الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، يضم 7 أبواب رئيسية مبتكرة، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتهم في الناتج المحلي، وتوفير فرص النمو والتوسع في بيئة ريادية متكاملة؛ ويمكن للراغبين في التسجيل وحضور فعاليات الملتقى زيارة الرابط: https://bibanglobal.sa/ar/registration.