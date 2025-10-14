شكرا لقرائتكم خبر «تعليم مكة» تنظم فعاليات في اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في قسم «الأمن والسلامة والمرافق» باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يوافق 13 أكتوبر من كل عام؛ بهدف تعزيز الجاهزية المؤسسية، وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر، والحد من الخسائر البشرية والمادية.

ونظمت الإدارة عددا من الفعاليات بهذه المناسبة تحت شعار «صمودنا في وعينا.. منهجية واضحة.. استعداد مستمر.. صمود دائم»، وذلك بمقر الإدارة في مكة المكرمة.

واشتمل المعرض المصاحب المعد للاحتفاء بهذه المناسبة، على عدة عروض مرئية وفقرات توعوية شاركت فيها العديد من المدارس بالمنطقة من خلال لوحات تثقيفية توعوية تضمنت طرق وأساليب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تقليل مخاطر الكوارث، وتمكين الطلبة من خلال التعليم من مواجهة الكوارث والمشاركة في تحديد المخاطر، ووضع الحلول وتثقيفهم ليصبحوا عوامل تغيير في مجتمعاتهم.

وتتوافق هذه الفعاليات مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني؛ لتعزيز الجاهزية المؤسسية، وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر، والحد من الخسائر البشرية والمادية الذي يركز على دور التعليم في حماية الأطفال، وتمكينهم من أجل مستقبل خال من الكوارث.

ويأتي الاحتفاء باليوم الدولي، للحد من مخاطر الكوارث والتذكير بأهمية التدابير اللازمة للوقاية من الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى وللحد من آثارهما، وتشجيع المبادرات والسياسات والبرامج؛ الهادفة إلى بناء مجتمعات قادرة على مواجهتها.