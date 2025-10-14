شكرا لقرائتكم خبر تخرج أطباء سعوديين من برنامج الرعاية الصحية بجامعة أوتاوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في كندا تخرج أول دفعة من الأطباء السعوديين المتدربين من برنامج «القيادة المتقدمة في الرعاية الصحية» (Advanced Leadership in Healthcare) من كلية الطب بجامعة أوتاوا.
وحضر وفد من الملحقية حفل التخرج بمشاركة الأطباء السعوديين والخريجين، وقدم التهاني نيابة عن الملحق الثقافي بسفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية القائم بأعمال الملحقية في كندا والمشرف على دول أمريكا الجنوبية، مؤكدا حرص الملحقية على دعم الكفاءات الطبية السعودية في مسيرتها العلمية والمهنية.
ويعد البرنامج من أبرز البرامج التدريبية المتخصصة لتنمية القدرات القيادية للأطباء عبر منهج متعدد التخصصات يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، ويركز على محاور القيادة الفردية وقيادة الفرق والقيادة المؤسسية والإستراتيجية، وتمكين المشاركين من التعامل مع تحديات بيئات الرعاية الصحية، وتعزيز الوعي بالعوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في القطاع، وتنمية مهارات الوعي الذاتي وبناء الشراكات وقيادة التغيير بما يحقق أثرا إيجابيا مستداما في المؤسسات الصحية.
