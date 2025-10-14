تابع الان خبر مجلس الوزراء السعودي يعرب عن تطلع المملكة لأن تسهم قمة شرم الشيخ للسلام في دعم الاستقرار حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعرب مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – خلال جلسته المنعقدة في الرياض، عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى أن تسهم قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها جمهورية مصر العربية في إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس أهمية أن تكون مخرجات القمة خطوة فاعلة نحو تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما شدد المجلس على ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان، والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها الوطنية، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض عددًا من التقارير حول تطورات أعمال اللجان المشتركة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وما تحقق من تقدم في مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة.

وتناول المجلس في مناقشاته نتائج استضافة المملكة لعدد من الملتقيات والمؤتمرات الدولية، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققه الملتقى العلمي الخامس والعشرون لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وما تضمنه من مبادرات مبتكرة ستسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما ثمّن المجلس إطلاق الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرًا إياها خطوة نوعية نحو تطوير التعاون الإقليمي في مكافحة الفساد وغسل الأموال.

وفي ختام الجلسة، هنأ المجلس العالم السعودي البروفيسور عمر بن مؤنس ياغي، المشرف على مركز التميز المشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا بيركلي، بمناسبة حصوله على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025م، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسّد الدعم المستمر من القيادة السعودية لمنظومة البحث العلمي والابتكار.