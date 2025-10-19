شكرا لقرائتكم خبر «الأدب والترجمة» تدشن جناح المملكة في معرض فرانكفورت للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة المشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، المُقام في مركز «ميسي فرانكفورت» بمدينة فرانكفورت الألمانية، خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن حضور ثقافي دولي واسع.

وتقود هيئة الأدب والنشر والترجمة المشاركة السعودية في هذه التظاهرة الثقافية الدولية، من خلال جناح متكامل يضم عددًا من المؤسسات والجهات الفاعلة في القطاع الثقافي وهي: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجامعة الملك عبد العزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وجمعية النشر، وجمعية الترجمة، وشركة ناشر للنشر والتوزيع.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المملكة لتعزيز التبادل الثقافي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبناء شراكات مع دور النشر والمؤسسات الفكرية، إلى جانب إبراز التطورات النوعية التي يشهدها القطاع الثقافي السعودي في مجالي النشر والترجمة، امتدادًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى جعل الثقافة ركيزة للتنمية ووسيلة لترسيخ التفاهم بين الشعوب.

ويستعرض جناح المملكة على مدار أيام المعرض، ملامح المشهد الأدبي السعودي، من خلال برنامج ثقافي متنوع يشمل الندوات الأدبية والجلسات الحوارية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والأدباء السعوديين.