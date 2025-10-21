شكرا لقرائتكم خبر %40 نسبة نمو الموارد التعليمية المفتوحة لجامعة الأمير سطام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تطورا ملحوظا في مجال الموارد التعليمية المفتوحة خلال 2025م، إذ وصل عدد الموارد المسجلة نحو 1960 موردا، مقارنة بـ1350 موردا في العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 40%.

ووفقا لبيانات عمادة الخدمات التعليمية بالجامعة؛ فإن التفاعل مع هذه الموارد شهد ارتفاعا ملحوظا، إذ وصل عدد التفاعلات خلال 2025م إلى نحو 9820 تفاعلا، مقارنة بـ5452 تفاعلا في العام الماضي بزيادة 80%.

ويعكس النمو جهود جامعة الأمير سطام المستمرة في تعزيز بيئة التعلم الرقمي، وتوسيع نطاق الوصول إلى المحتوى التعليمي المفتوح عالي الجودة، بما يسهم في دعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة التعليم وتوظيف التقنية في تطوير العملية التعليمية.