زيارات ميدانية لوزارة الصناعة تصل إلى 1553 خلال سبتمبر الفائت

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1553 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي؛ 1553 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي. تركزت هذه الزيارات على متابعة التزام المصانع بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، ضمن جهود الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حوكمتها، وضمان تحقيق عدالة المنافسة في القطاع الصناعي.

زيارات متنوعة على مستوى المملكة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح؛ أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال شهر سبتمبر 2025، شملت عددًا كبيرًا من المناطق. وتوزعت الزيارات على النحو التالي:

– 448 زيارة في منطقة مكة المكرمة

– 405 زيارات في المنطقة الشرقية

– 380 زيارة في منطقة الرياض

– 117 زيارة في منطقة القصيم

– 85 زيارة في منطقة المدينة المنورة

– 55 زيارة في منطقة حائل

– 24 زيارة في منطقة عسير

– 20 زيارة في منطقة تبوك

– 9 زيارات في منطقة الحدود الشمالية

– 6 زيارات في منطقة جازان

– 4 زيارات في منطقة نجران

جهود مستمرة لضمان الامتثال

وأكَّد الجراح أن الوزارة ستواصل زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة. يُذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة تمارس النشاط الصناعي الحصول على التراخيص اللازمة والتصاريح البيئية والرخص المكانية والرخص الخاصة بالسلامة والتشغيل.

وتشترط الوزارة أيضًا لممارسة أنشطة صناعات الغذاء والدواء الحصول على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل بدء الإنتاج، إضافة إلى الحصول على شهادات مطابقة الجودة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.