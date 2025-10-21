شكرا لقرائتكم خبر وزير الموارد البشرية يُكرّم “السعودية للكهرباء” بجائزة المسؤولية الاجتماعية، تقديرًا لريادتها في التنمية المجتمعية والبيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشركةَ السعودية للكهرباء، لحصولها على جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات – الفئة الذهبية في مسار أفضل الممارسات، وذلك ضمن النسخة الثانية من الجائزة التي تُعد إحدى أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاعين العام والخاص.

وجاء هذا التكريم خلال الحفل الذي نظمته الوزارة في الرياض، بحضور قيادات بارزة من القطاعين الحكومي والخاص، تقديرًا لما قدمته “السعودية للكهرباء” من مبادرات نوعية ومشروعات مجتمعية رائدة أسهمت في تحقيق التكامل بين الأداء الاقتصادي والواجب الاجتماعي، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة والازدهار المجتمعي.

وتُمنح جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات سنويًا للمنشآت التي تُظهر التزامًا فعّالًا بمعايير الاستدامة والمواطنة المؤسسية، استنادًا إلى مؤشرات دقيقة تُرصد عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وتشمل معايير الشفافية، وحوكمة المبادرات، وقياس الأثر البيئي والمجتمعي، ومدى توافق البرامج مع أولويات التنمية الوطنية.

وتُعد “السعودية للكهرباء” من أوائل الشركات الوطنية التي تبنت مفهوم المسؤولية الاجتماعية كجزءٍ محوري من استراتيجيتها المؤسسية، حيث نفّذت خلال السنوات الماضية عشرات المبادرات في مجالات التعليم والتدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مشاريع حماية البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتوعية المجتمع بالاستهلاك المستدام.

من جانبها، عبّرت نائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتسويق بالشركة السعودية للكهرباء الأستاذة سارة التويجري عن فخر الشركة بهذا التكريم، مؤكدةً أنه يأتي تتويجًا للجهود المستمرة التي تسعى من خلالها الشركة إلى بناء أثر مستدام يعزز جودة الحياة في المجتمع، ويدعم المبادرات الوطنية المرتبطة بالبيئة وتمكين الأفراد، مشددةً على أن هذه الجائزة تمثل امتدادًا لمسيرة الشركة في ترسيخ قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ضمن ثقافتها المؤسسية.

وأضافت: “نحن في السعودية للكهرباء نؤمن أن نجاحنا لا يُقاس فقط بتوسّعنا في إنتاج الطاقة، بل بمدى إسهامنا في خدمة الإنسان والمكان، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية المملكة 2030.”

وأكدت أن الشركة ماضية في تطوير برامجها المجتمعية والبيئية، وتوسيع نطاق شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أثر أوسع وأكثر استدامة في مختلف المجالات التنموية، مشيرةً إلى أن الجائزة تشكل حافزًا جديدًا لمواصلة هذا النهج الراسخ.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء” كانت قد حصدت في النسخة الأولى من الجائزة مركزًا متقدمًا على المستوى العام، والأفضل في قطاع الطاقة، إلى جانب حصولها على شعار المسؤولية الاجتماعية الذهبي لعام 2023، لتواصل هذا العام تعزيز ريادتها كمثال وطني في تبني قيم الاستدامة والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة.