تابع الان خبر السعودية ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز جهود السلام في المنطقة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - رحبت المملكة العربية السعودية بتوقيع جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان على اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، والذي يتضمن إنشاء آليات مشتركة لترسيخ دعائم السلام والاستقرار الدائمين بين الجارتين، وذلك خلال جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها أن المملكة تدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وتعزيز الاستقرار، وتولي اهتمامًا بالغًا بترسيخ الأمن في المنطقة بما يسهم في تحقيق الازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين.

وأضاف البيان أن المملكة تأمل بأن تسهم هذه الخطوة الإيجابية في إنهاء التوترات الحدودية وفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجابًا على الأمن والتنمية في المنطقة.

كما ثمّنت الوزارة الدور البنّاء والمساعي الدبلوماسية التي بذلتها كلٌّ من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في تيسير هذا الاتفاق ودعم جهود الوساطة لتحقيق السلام الدائم بين الطرفين.