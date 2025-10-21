تابع الان خبر برئاسة المملكة.. انطلاق مؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي للمياه في جدة لتعزيز الأمن المائي الدولي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت اليوم في مدينة جدة أعمال مؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي للمياه في دورته الخامسة، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية تحت شعار “من الرؤية إلى التأثير”، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي المستدام.

واستُهلّت أعمال المؤتمر باجتماع اللجنة التحضيرية الذي مهّد لانطلاق الجلسات الرسمية المخصصة لمناقشة أبرز القضايا المائية والتحديات المشتركة التي تواجه الدول الأعضاء، تأكيدًا لدور المملكة الريادي في قيادة الجهود الإقليمية والدولية لضمان استدامة المياه وتطوير سياسات إدارة الموارد المائية.

ويهدف المؤتمر إلى توسيع مجالات التعاون بين الدول الإسلامية وتبادل الخبرات في التحول الرقمي وإدارة الموارد المائية، إلى جانب بحث سبل استحداث مبادرات ومشاريع مشتركة تدعم الأمن المائي وتُشجع على الاستثمار والتمويل المستدام في قطاع المياه.

وأكد الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن التعاون الإقليمي في قطاع المياه يُعدّ حجر الزاوية لتحقيق تأثير فعلي ومستدام، مشيرًا إلى أن المملكة وضعت سياسات واستراتيجيات فعالة لإدارة مصادر المياه ورفع كفاءتها بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية حققت قفزة نوعية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة، حيث ارتفع من 57% عام 2017 إلى 83% عام 2023، ما جعلها نموذجًا عالميًا في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

من جانبه، شدد السفير أفتاب أحمد خوخير، الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي، على أن شعار المؤتمر يعكس الحاجة إلى تحويل الرؤى إلى خطوات عملية ملموسة، مشيدًا بجهود المملكة في تبني قضايا المياه ودعم استدامتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي رئاسة المملكة لأعمال المؤتمر استمرارًا لدورها القيادي في دعم قضايا المياه والتنمية البيئية المستدامة، حيث تعمل على تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، وتبني الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.