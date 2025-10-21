برنامج تحفيزي للباحثات عن الوظائف في غرفة الشرقية: “حققي أحلامك وصنعي مستقبلك”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - غرفة الشرقية تنظم برنامجًا متميزًا لتمكين المرأة

نظمت غرفة الشرقية، من خلال مركز تمكين المرأة، برنامجًا تدريبيًا استثنائيًا بعنوان “حققي طموحك واصنعي المستقبل” يومي الأحد والإثنين 19-20 أكتوبر 2025م. البرنامج الذي قدمته سهير بنت أحمد اللافي وخلود بنت محمد الحصيني، استهدف الباحثات عن العمل وطالبات العمل بهدف تعزيز مهاراتهن وتأهيلهن لسوق العمل.

تضمن البرنامج جلسات تدريبية وورش عمل تهدف إلى تعزيز الهوية الشخصية، تحسين مهارات الاتصال وتطوير مهارات اجتياز المقابلات الشخصية. وتميزت ورشة العمل التي قدمتها خلود الحصيني بالتركيز على الخطوات الإيجابية لتحقيق الطموح وتجاوز العوائق الداخلية.

وفي ختام البرنامج، شددت الحصيني على أهمية البداية الصغيرة في تحقيق الأهداف، مشيرة إلى أن الثقة بالنفس والإصرار على تحقيق الأحلام هما السر وراء تجاوز التحديات. من جانبها، أكدت غرفة الشرقية على دعمها المستمر للمرأة في سوق العمل وتمكينها لتحقيق طموحاتها وبناء مستقبلها المهني.